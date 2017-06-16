Заключительный очерк о путешествии по Франции. Нами был пройден большой путь на арендованном автомобиле от Парижа до Марселя (около 2200 км). В Марселе мы сдали машину прокатной компании, сели на самолёт и снова вернулись в Париж. На столицу у нас оставалось полтора дня, а дальше — возвращение в Москву.У меня никогда не было особых иллюзий насчёт «увидеть и умереть», я не ждал многого от этого города. И не очень понимаю все эти сопли: ах, Париж, Париж… Город как город, местами красивый, местами не очень. Для меня Франция запомнилась куда более атмосферными старинными небольшими городами, такими как Ванн, Фужер, Сарла-Ла-Канеда, Витре, Руан… Конечно, в Париже тоже есть на что посмотреть, но он не такой душевный, что ли. А может, сказалась не очень хорошая погода, ведь именно в Париже дул сильный ветер и часто шёл мелкий, противный и холодный дождь…Знаменитый французские балконы. Красиво!Вкусняшки в кондитерских Парижа раза в два дороже, чем в провинции, при этом не лучше, а то и хуже качеством и свежестью.Панорамный снимок набережной ЛуврИнститут Франции на площади Энститю (Place de l’Institut)Попробуй тут отыщи свой замок!Крутая тачкаА это, на мой взгляд, одно из самых атмосферных мест в Париже, мне очень понравилось (забыл, правда, как называется площадь)Негров, как и в Марселе, очень много.К Эйфелевой башне не ходили, так как мне кажется, что это что-то вроде «Писающего мальчика» в Брюсселе, искусственно раздутая достопримечательность. Есть в мире и более эффектные телебашни, в том же Шанхае, например. Да мало ли. Вон она торчит на заднем плане, портит вид.Вид на Париж с холма Монмартр. Унылое зрелище, надо сказать. Умирать ради него не стоит точно.Собор Парижской Богоматери. Внутрь была инфернальная очередь, не попали, к сожалению.Но полюбовались им из-за кустов.Закончим на позитиве)