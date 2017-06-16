Заключительный очерк о путешествии по Франции. Нами был пройден большой путь на арендованном автомобиле от Парижа до Марселя (около 2200 км). В Марселе мы сдали машину прокатной компании, сели на самолёт и снова вернулись в Париж. На столицу у нас оставалось полтора дня, а дальше — возвращение в Москву.
У меня никогда не было особых иллюзий насчёт «увидеть и умереть», я не ждал многого от этого города. И не очень понимаю все эти сопли: ах, Париж, Париж… Город как город, местами красивый, местами не очень. Для меня Франция запомнилась куда более атмосферными старинными небольшими городами, такими как Ванн, Фужер, Сарла-Ла-Канеда, Витре, Руан… Конечно, в Париже тоже есть на что посмотреть, но он не такой душевный, что ли. А может, сказалась не очень хорошая погода, ведь именно в Париже дул сильный ветер и часто шёл мелкий, противный и холодный дождь…
Знаменитый французские балконы. Красиво!
Вкусняшки в кондитерских Парижа раза в два дороже, чем в провинции, при этом не лучше, а то и хуже качеством и свежестью.
Панорамный снимок набережной Лувр
Институт Франции на площади Энститю (Place de l’Institut)
Попробуй тут отыщи свой замок!
Крутая тачка
А это, на мой взгляд, одно из самых атмосферных мест в Париже, мне очень понравилось (забыл, правда, как называется площадь)
Негров, как и в Марселе, очень много.
К Эйфелевой башне не ходили, так как мне кажется, что это что-то вроде «Писающего мальчика» в Брюсселе, искусственно раздутая достопримечательность. Есть в мире и более эффектные телебашни, в том же Шанхае, например. Да мало ли. Вон она торчит на заднем плане, портит вид.
Вид на Париж с холма Монмартр. Унылое зрелище, надо сказать. Умирать ради него не стоит точно.
Собор Парижской Богоматери. Внутрь была инфернальная очередь, не попали, к сожалению.
Но полюбовались им из-за кустов.
Закончим на позитиве)
Начало путешествия по Франции здесь:
Часть 1. Руан, Кан, Байё и Дюсе
Часть 2. Скала-остров-крепость Мон-Сен-Мишель
Часть 3. Витре и Фужер
Часть 4. Карнакские камни. Самое мистическое место Франции
Часть 5. Ванн, Нант и Ла-Рошель
Часть 6. Пещеры Gouffre de Proumeyssac и Grotte du Grand Roc
Часть 7. Сарла-ла-Канеда и Рокамадур
Часть 8. Тулуза
Часть 9. Каркассон
Часть 10. Ним. Самый древнеримский город Франции
Часть 11. Папский Авиньон и древнеримский Пон-дю-Гар
Часть 12. Марсель
ОБЗОР ВСЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ФРАНЦИИ
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Какое путешествие обходится без фотографий?
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